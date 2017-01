Koncerty Henry No Hurry! w Kazimierzu, Opolu i Radzyniu

Henry No Hurry! wystąpi w Kazimierzu Dolnym, Opolu Lubelskim i Radzyniu Podlaskim.

"Henry No Hurry!" to jednoosobowy projekt Wawrzyńca Jana Dąbrowskiego (Letters From Silence, Henry David's GUN). Artysta z założenia odwiedza miejsca małe i kameralne.

Podczas koncertów usłyszeć będzie można melodie z pogranicza gatunków singer-songwriter oraz indie-folk. Zarówno te znane z twórczości Letters From Silence czy Henry David’s GUN, jak również utwory autorskie oraz własne interpretacje kompozycji innych artystów.

28.01 - Kazimierz - Trzeci Księżyc (Mały Rynek 1) - 20:00

03.02 - Opole Lubelskie - Piwiarnia Marzycieli (ul. Targowa 1) - 20:00

04.02 - Radzyń Podlaski - Kofi & Ti (ul. Warszawska 15) - 20:00