Kortez wystąpi w Lublinie. Koncert w CSK

Kortez, właściwie Łukasz Federkiewicz, to 27-letni muzyk pochodzący z Iwonicza - kompozytor, tekściarz, wokalista, pianista i puzonista, który może się pochwalić muzycznym wykształceniem. Jeszcze trzy lata temu nie udało mu się dostać do telewizyjnego talent show - "Must Be The Music". Dziś ma na swoim koncie znakomicie przyjęty album pt. "Bumerang", który sprzedał się w ponad 30-tysięcznym nakładzie i otrzymał status platynowej płyty.

Wszystko za sprawą Pawła Jóźwickiego, szefa wytwórni płytowej Jazzboy, który wypatrzył Federkiewicza podczas wspomnianego precastingu do "MBTM". Młody artysta podpisał kontrakt z wytwórnią i szybko zaczął prezentować pierwsze single. W kwietniu 2015 roku pojawił się też pierwszy minialbum Korteza. Jednak to właśnie długogrająca płyta "Bumerang" przyniosła artyście największy rozgłos.

W tym roku Kortez otrzymał aż 4 nominacje do Fryderyków, w tym za najlepszy album i utwór roku. Nagrodę otrzymał za fonograficzny debiut roku.

- Obdarzony jest wyjątkowym, głębokim i lekko szorstkim głosem z którego umiejętnie korzysta. Wysoki, małomówny o melancholijnym spojrzeniu. Godny zaufania. Prawdopodobnie jeden z największych talentów na naszym rynku - piszą o Kortezie organizatorzy koncertu.

Bilety w cenach: 59 zł (strefa C), 69 zł (strefa B), 79 zł (strefa A) dostępne na: www.goodtaste.com.pl, www.bilety24.pl, www.eventim.pl, www.kupbilecik.pl, www.ebilet.pl oraz w sklepach EMPIK, Saturn i Media Markt.