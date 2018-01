Łąki Łan w Klubie30

Co Gdzie Kiedy. W sobotę, 20 stycznia o godz. 18 w Klubie 30 (ul. Jasna 7) odbędzie się koncert oryginalnej, barwnej formacji - Łąki Łan. Artyści będą promować swój najnowszy album.

Łąki Łan to grupa wykonująca, jak sami twierdzą, łąki funk, czyli połączenie muzyki elektronicznej, rocka oraz funku.



- Słyną z niesamowicie energetycznych koncertów. Wypracowali sobie swoje niepowtarzalne, słowiańsko - międzygalaktyczne brzmienie, które cały czas ewoluuje i zaskakuje - przekonują organizatorzy koncertu.



W listopadzie 2016 ukazała się najnowsza płyta Łąki Łan "Syntonia", którą promują single "Pola Ar" i "Bombaj". Album został nominowany do Nagrody Fryderyk 2017 w kategorii "Album Roku - Alternatywa"



Bilety na koncert kosztują 45 zł. Wejściówki do nabycia na stronie internetowej kupbilecik.pl.