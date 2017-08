Łemko Bluegrass Band na Moście Kultury

Co Gdzie Kiedy. W drugi weekend sierpnia na Moście Kultury (Most im. Mariana Lutosławskiego) nie zabraknie ciekawych koncertów i dodatkowych atrakcji.

W piątek, 11 sierpnia o godz. 20 na scenie wystąpią formacje Łemko Bluegrass Band oraz Kapela Drewutnia. - Lemko Bluegrass Band (Lwów) to połączenie ukraińskiego i amerykańskiego folku i muzyki popularnej. Karpackie boogie, łemkowski bluegrass, huculski blues i kowbojskie przyśpiewki – wszystko to gwarantuje LBB w niepowtarzalnym wykonaniu - zachęcają organizatorzy.



W sobotę o tej samej porze wystąpi grupa Standard Brass Band. Weekend zakończy niedzielny koncert Aleksandra Kutrzepa Quartet.



Tradycyjnie na Moście Kultury nie zabraknie również warsztatów. W sobotę o godz. 11 najmłodsi będą mogli skorzystać z zajęć plastycznych. Na godz. 16 zaplanowano z kolei warszaty pt. "Smak kawy". W niedzielę o godz. 11 odbędzie się spotkanie ze Zbigniewem Dmitrocą, natomiast o godz. 13 będą miały miejsce warsztaty kulinarne. Dodatkowo w poniedziałek, 14 sierpnia o godz. 17 odbędą się warsztaty dj'skie.



Ponadto miłośnicy aktywnego wypoczynku będą mogli w sobotę o godz. 11 wziąć udział w spływie kajakowym. Dodatkowo w poniedziałek o godz. 20 zorganizowana zostanie RetroAkcja.



Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.



Piątek, 11 sierpnia:

- godz. 20 - koncert Łemko Bluegrass Band i Kapela Drewutnia

Sobota, 12 sierpnia:

- godz. 11 - spływ kajakowy

- godz. 11 - Akwarelki

- godz. 16 - Smak kawy

- godz. 20 - koncert Standard Brass Band

Niedziela, 13 sierpnia:

- godz. 11 - spotkanie ze Zbigniewem Dmitrocą

- godz. 13 - warsztaty kulinarne

- godz. 20 - koncert Aleksandra Kutrzeba Quartet

Poniedziałek, 14 sierpnia:

- godz. 17 - warsztaty dj'skie

- godz. 20 - RetroAkcja