Loa Karma. Rockowy koncert w Blues Brothers Pub

W piątek, 23 września o godz. 19 w lokalu Blues Brother Pub (ul. Kościuszki 8) odbędzie się koncert katowickiego zespołu rockowo-metalowego - Loa Karma. Jako support wystąpi grupa HeadShot Five.

Loa Karma to zespół z Górnego Śląska poruszający się w klimatach ogólnie pojętego, energicznego rocka/metalu. Zespół wykonuje melodyjną muzykę z tekstami w języku polskim, których przesłanie to w głównie motywacja, oraz chęć do osiągania wyznaczonych celów.

Wstęp na koncert jest wolny.