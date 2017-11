Lubelska Federacja Bardów w Filharmonii

Co Gdzie Kiedy. W niedzielę, 19 listopada o godz. 17 w Filharmonii Lubelskiej (ul. Curie-Skłodowskiej 5) odbędzie się kolejna odsłona cyklu Artyści Estrady. Wystąpi Lubelska Federacja Bardów.

Lubelska Federacja Bardów została założona w 1999 roku. Zespół charakteryzuje się niespotykaną potęgą głosów, a także wyjątkową dbałością o stronę muzyczną i tekstową.



- Federacja czerpie wzorce z folkloru Kresów, muzyki klasycznej; nawiązuje do ambitnych nurtów rocka i popu. Wyjątkowa dbałość o stronę muzyczną (kunsztu dopełniają instrumenty smyczkowe) oraz tekstową doprowadziła do wykształcenia się stałej grupy oddanych fanów w kraju i za granicą - zachęcają organizatorzy.



Bilety na koncert kosztują od 40 do 60 zł.