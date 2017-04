Lublin Blues Session: Boo Boo Davis zagrał w Graffiti

Na rozgrzewkę wystąpił czołowy przedstawiciel lubelskiego bluesa - Adam Bartoś. To on od lat włącza się w promocję gatunku na lokalnej scenie, organizując szereg imprez, w tym Lublin Blues Session, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością.

Bartoś wystąpił z koncertem promującym jego najnowszą płytę, która w lutym trafiła na sklepowe półki. W energicznym koncercie z pogranicza bluesa i rocka zaprezentował kilka z premierowych utworów z płyty "Nowy Ląd", m.in. "Płonie serce". Nie zabrakło również starszych, lubianych kawałków takich jak "2 na 3". Gratką dla miłośników bluesa było wykonanie kilku kompozycji na charakterystycznej dla gatunku gitarze rezofonicznej. Na scenie Artyście towarzyszył zespół w składzie: Seweryn Antoń - kontrabas; Jan Jarecki – piano; Mateusz Jakubczyk – perkusja.

Godzinę później sceną zawładnął Amerykanin Boo Boo Davis. Pochodzący znad Delty Missisipi muzyk to jedna z dwóch zagranicznych gwiazd, które zgodziły się wystąpić w ramach tegorocznej edycji LBS.

Davis nie żałował głosu i energii, utrzymując znakomity kontakt z publicznością. W długim, ponadgodzinnym koncercie Davis dał niezpomniany popis umiejętnoci grania na harmonijce. Nieustannie zachęcał również publiczność do aktywności pod sceną.



Amerykańskiemu harmonijkarzowi towarzyszyli gitarzysta Jan Mittendorp i perkusista John Gerritse. W Graffiti można było usłyszeć wiele kultowych przebojów zespołu, m.in. znakomite "I'm Commin' Home" czy "Man Who Be Around".

Zainteresowani mieli okazję w trakcie koncertu nabyć płyty występujących Artystów.

Drugi koncert Lublin Blues Session będzie miał miejsce za miesiąc w Domu Kultury LSM. 19 maja do Lublina zawita kolejna zagraniczna gwiazda - Włoch Petricca. Towarzyszyć będzie mu polski wykonawca Harsch Guitar Mark.