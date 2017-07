Lydie Charlotte Kotlinski wystąpi w Radiu Lublin

Co Gdzie Kiedy. W piątek, 14 lipca o godz. 19 w Studiu Muzycznym Radia Lublin (ul. Obrońców Pokoju 2) wystąpi francuska wokalistka Lydie Charlotte Kotlinski z zespołem. Usłyszymy wspaniałe francuskie klasyki.

Najwspanialsze utwory Edith Piaf, Jacquesa Brela, Serge'a Gainsbourga czy Leo Ferre będzie można usłyszeć w Radiu Lublin. - Piosenka francuska, dumna i romantyczna uwodzi bez względu na epokę, w jakiej powstała - przekonują organizatorzy.

Lydie Charlotte Kotlinsku to francuska wokalistka jazzowa. Nagrywała muzykę do filmów krótkometrażowych, pracowała w kabarecie teatralnym "Les Petroleuses" czy "Kerozen of Marseille", prowadziła warsztaty śpiewu w Paryżu, uczyła w szkołach. W Polsce śpiewa oryginalne aranżacje francuskich klasyków.

Podczas koncertu w Radiu Lublin artystce będzie towarzyszył zespół w składzie: Sebastian Pikula (gitara), Jacek Mazurkiewicz (kontrabas), Kuba Sojka (perkusja).

Bilety na koncert do zdobycia na antenie Radia Lublin.