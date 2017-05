Medykalia 2017 w Lublinie. Dzień pierwszy za nami (zdjęcia)

Cykl Lubelskich Dni Kultury Studenckiej w tym roku zainaugurowały Medykalia z WySPą organizowane przez samorządy studenckie Uniwersytetu Medycznego oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji.

W piątek wystąpił wykonujący reggae zespół Tabu, a po nim zagrali przedstawiciele polskiej sceny hip-hopowej: Sitek, Paluch oraz Peja i Slums Attack.

Medykalia z WySPą 2017 (pełny program)

SOBOTA 6 MAJA: Daniel Frąk, Spring Rolls, Wasted, Romantycy Lekkich Obyczajów, Domowe Melodie, Strachy na Lachy.

NIEDZIELA 7 MAJA: Martin Tone, Piotrek Fakto, Fresh Daniels, Cez Are Kane, Tom Swoon, C-Bool, Burak Yeter.

Z koncertu wrócisz autobusem

Po koncertach przy ul. Chodźki Zarząd Transportu uruchomi osiem dodatkowych kursów linii 26 w kierunku Węglina oraz po trzy kursy linii 40 w kierunku ul. Żeglarskiej i linii 156 na Felin. – Autobusy będą odjeżdżały z przystanku Chodźki – szpital 02 sukcesywnie, w miarę potrzeb, do zakończenia koncertów, tj. ok. godz. 0.30 – 1.00 – informuje Monika Fisz z ZTM. Ponadto w godzinach 22.30-1.30 linie nocne N1, N2 i N3 będą kursowały co 30 minut. Na wszystkich dodatkowych kursach będzie obowiązywała normalna taryfa biletowa.

Zobacz także:

>> Kozienalia, Juwenalia, Medykalia, Feliniada 2017 - program koncertów imprez studenckich w Lublinie

>> Juwenalia 2017 Lublin - pełny program koncertów