Medykalia 2018 w Lublinie: Jest pierwsza gwiazda

Organizatorzy właśnie ogłosili pierwszy zespół, który wystąpi podczas tegorocznej imprezy. Będzie to Nocny Kochanek. Zespół gra klasyczny heavy metal.

Wykorzystując oryginalne poczucie humoru, dystans do świata, pastisz i gry językowe, Nocny Kochanek rysuje czy też przerysowuje obraz polskiej subkultury metalowej, ale nie tylko.

Nocny Kochane to zespół kontrowersyjny. Metalowa brać podzieliła się na kochających Kochanka i na tych, dla których żarty z metalu to żenada i przesada. Dzięki tej drugiej opinii powstał przekorny utwór tytułowy wydanej w styczniu 2017 roku drugiej płyty Nocnego Kochanka „Zdrajcy Metalu”. Kariera zespołu po premierze albumu nabrała jeszcze większego rozpędu niż w przypadku debiutu. Miniony rok Nocnych Kochanków obfitował m.in. w takie wydarzenia jak zagranie supportu przed grupą Scorpions w Ergo Arenie, czy występ na największym festiwalu w kraju – na Dużej Scenie Przystanku Woodstock, z którego to koncertu ukazało się DVD.

Po roku intensywnej promocji albumu bez wsparcia dużej wytwórni „Zdrajcy Metalu” otrzymali status złotej płyty.

Medykalia z WySPą w tym roku zaplanowano w dniach 4-6 jako pierwsza z imprez w ramach Lubelskich Dni Kultury Studenckiej. Studenci Uniwersytetu Medycznego i Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji poinformowali właśnie o historycznej zmianie lokalizacji. Tegoroczne koncerty nie odbędą się na uczelnianym kampusie, a na terenie browaru przy ul. Bernardyńskiej.

