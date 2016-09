Megitza Trio na Europejskim Festiwalu Smaku

Mają tyle energii co Gipsy Kings, melancholii co Ewa Demarczyk, czadu co Goran Bregović. W Lublinie zagrają przez Bubliczkami.

Megitza Trio szybko zyskuje popularność w Polsce dzięki oryginalnemu brzmieniu. Stworzyli nowy gatunek muzyczny o nazwie „happy metal”, czyli tradycyjne instrumenty oraz elektroniczne loopery i bębny. Efekt to trans-folkowe brzmienie inspirowane nowoczesnymi gatunkami muzycznymi.