Metalowy koncert w Graffiti: Venflon, Afterload i Whiterose

Venflon to zespół założony w Warszawie w 2003 roku z inicjatywy gitarzystów Macieja Ornocha i Krzysztofa Tywonka. Grupa, do której dołączył basista Maks Malinowski i perkusista Marcin, potrzebowała zaledwie roku, by przygotować materiał na płytę demo. Od 2004 roku zaczęli występować na scenie, odnosząc m.in. wielki sukces podczas Festiwalu Proxima. Obecnie w skład zespołu wchodzą Maksymilan Malinowski, Radosław Modro, Maciej Ornoch, Witold Danecki i Maciej Duszak. W ubiegłym roku światło dzienne ujrzała ich ostatnia płyta pt. "Sztuka Upadku".

Grali na największych Polskich scenach tj. Przystanek Woodstock 2015, Ursynalia Festival 2013, 2015, które dzielili z wieloma znanymi artystami: HIM, 3 Doors Down, Napalm Death, Hatebreed, Guano Apes i wielu innych.

– Ta warszawska formacja zaaplikuje Wam dawkę muzyki, przy której nie będziecie stali obojętnie. Znani ze swojej energii scenicznej nikomu nie odpuszczają i nie biorą jeńców – przekonują organizatorzy.

W niedzielny wieczór na scenie Graffiti wystąpią również: obracający się w klimatach ciężkiego rocka zespół Afterload oraz lubelska grupa Whiterose. Bilety na imprezę kosztują 15 zł.