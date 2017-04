Mgła, Bestial Raids i Lvcifyre w klubie Graffiti

We wtorek, 2 maja o godz. 19 w klubie Graffiti (al. Piłsudskiego 13) odbędzie się potrójny heavymetalowy koncert. Wystąpią zespoły: Mgła, Bestial Raids i Lvcifyre.

Zespół Mgła to formacja założona w 2000 roku w Krakowie z inicjatywy Mikołaja M. Żentary. Grupa obraca się wokół szeroko pojętego black metalu. Zespół wydał dotychczas 8 albumów. Ostatni, "Exercises in Futility", będący zarazem trzecim długogrającym krążkiem, został wydany w 2015 roku. To obecnie jedna z najlepszych w kraju grup reprezentujących ten muzyczny gatunek. W trasie koncertowej Mgle towarzyszą formacje: Bestial Raids i Lvcifyre.

Trasa koncertowa została zaplanowana jeszcze w 2016 roku i cieszy się olbrzymią popularnością. Takie zestawienie to prawdziwa gratka dla miłośników black metalu.

Bilety na wydarzenie kosztują 50 zł w przedsprzedaży i 60 zł w dniu koncertu.