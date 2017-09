Międzynarodowy Dzień Bluesa w Radiu Lublin

Blueski to lubelsko-zamojski duet instrumentalno-wokalny założony w 1995 roku przez Szymona Ciurabę i Zbyszka Kowalczyka. Podczas ich występu w Radiu Lublin nie zabraknie takich hitów, jak: "Don't Let Me Be Misunderstood" czy "Alabama Blues".



Drugim zepsołem, który wystąpi tego wieczora, będzie formacja Teksasy. Jest to grupa muzyków kroczących drogą bluesa od ponad 10 lat. Artyści mają na swoim koncie dwie ciepło przyjęte płyty z utworami autorskimi i coverami.