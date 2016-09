Międzynarodowy Dzień Muzyki w Filharmonii

O godz. 11 odbędzie się inauguracja sezonu artystycznego dla "smyków", połączona z warsztatami dla najmłodszych na filharmonicznym foyer w otoczeniu wystawy "Muzyka baroku boliwijskich Indian". Dzieci aktywnie rozpoczną muzyczny sezon artystyczny przy dźwiękach muzyki baroku misyjnego.

Starsi miłośnicy muzyki będą mogli obejrzeć film pt. "Wygrywam najcenniejsze". Jest to opowieść o potędze muzyki, pasji i wiary oraz misji tej z XVII i XVIII w. w której wraz z ewangelizacją jezuici wprowadzili muzykę barokową do dżungli amerykańskiej oraz misji współczesnej XXI wieku, która wyprowadza tę muzykę z biednych wiosek indiańskich do sal koncertowych całego świata. Projekcja o godz. 12.

Na 16 października zaplanowano koncert symfoniczny "Z muzyką przez Świat" w wykonaniu Orkiestry FL.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny.