Muzyczna Podróż w Czasie: Liryzm Słowiański

Vlasta Traczyk – absolwentka muzykologii, pianistka, kompozytorka. Warsztat kompozytorski w zakresie muzyki klasycznej zdobyła na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie, pod kierunkiem prof. Krzysztofa Baculewskiego. Z kolei Tatiana Trojanowska jest muzykologiem, ukończyła studia wokalno-aktorskie na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie.



Artystki zaprezentują pieśni kompozytorów rosyjskich i polskich, a także autorskie kompozycje, których inspiracją do powstania, jest twórczość kompozytorów romantycznych.



Muzyczna Podróż w czasie to cykl koncertów, w którym prezentowane są dzieła najwybitniejszych kompozytorów poszczególnych epok – od renesansu do współczesności. To oprócz koncertu rozmowa o muzyce klasycznej, stylistyce poszczególnych gatunków, tendencjach panujących w każdej z epok.



Wstęp wolny. Kuratorką cyklu jest Magdalena Żelazko.