Natalia Moskal, Springrolls i Moonlight Meadow w Centrum Kultury

Natalia Moskal to 22-letnia wokalistka z Lublina. Jej najnowsza, wydana w maju płyta - "Songs of Myself", to dziesięć podróży przez świat muzyki elektronicznej. - W kompozycjach artystki dominuje elektro-pop, urozmaicony różnymi domieszkami, w postaci melodyjnych brzmień, tanecznych rytmów czy szczyptą melancholii - zachęcają organizatorzy.



Springrolls to z kolei zespół założony w 2011 roku w Kraśniku. W roku 2015 zespół wydał singiel "Lunatics", a we wrześniu 2016 singiel "RGB" promujący debiutancką płytę. Zespół zagrał wiele koncertów, wystąpił m.in. na Cieszanów Rock Festiwal.



Osattnim zespołem, który wystąpi tego wieczora w Wirydarzu Centrum Kultury będzie młoda formacja z Lublina - Moonlight Meadow. Grupa gra muzykę psychodeliczną inspirowaną post punkowym, zimnofalowym brzmieniem lat 80-tych z lekką dozą doom metalu z dekady późniejszej.



Wstęp na koncert jest wolny.