Nocny Kochanek - koncert w Graffiti

Nocny Kochanek to formacja założona w Warszawie w 2012 roku. Zespół muzycznie obraca się wokół szeroko pojętej muzyki metalowej. Artystów charakteryzuje olbrzymi dystans do samych siebie oraz muzycznego gatunku. Widać to szczególnie w ich tekstach, pisanych z przymrużeniem oka, co nadaje całości niepowtarzalnego, wręcz groteskowego klimatu.

W muzyce Nocnego Kochanka czuć wyraźne inspiracje takimi zespołami jak: Iron Maiden, Judas Priest, Helloween czy Black Sabbath.

Muzycy zespołu Nocny Kochanek w tym samym składzie występują również pod szyldem Night Mistress już od 12 lat. Formacje tworzą: Krzysztof Sokołowski, Arkadiusz Cieśla, Robert Kazanowski, Artur Pochwała, Tomasz Nachyła.

Bilety na imprezę kosztują 25 zł w przedsprzedaży i 30 w dniu koncertu.