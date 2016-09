Novika, Mr. Lex i Rosalie zagrają w Radości

Novika i Mr. Lex to członkowie kolektywu Beats Friendly, aktywni na scenie klubowej od lat, otwarci na różne brzmienia w swoich występach, zawsze skuteczni w przyciąganiu ludzi na parkiet. Novika ma na swoim koncie 6 albumów solowych, spełnia się również jako dziennikarka radiowa. Mr. Lex z kolei to DJ, który zagrał również na większości polskich, prestiżowych festiwali: Open'er, Coke, Selektor, Nowa Muzyka, Audioriver.

Rosalie. to zupełnie świeża krew na polskiej scenie. W swojej muzyce miesza inspiracje brzmieniem amerykańskiego r&b i hip-hop'u lat '80/'90 z zamiłowaniem do nowej elektroniki. W niespełna rok po umieszczeniu pierwszego utworu w sieci wokalistka ma na koncie koncerty m.in. na Open'er Festival, konferencji Spring Break i Songwriter Łódź Festival. Pod koniec zeszłego roku portal Brand New Anthem uplasował artystkę w pierwszej trójce najlepiej zapowiadających się polskich artystów w 2016 roku.

Wstęp tylko dla osób pełnoletnich.