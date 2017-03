Nowa wystawa w Galerii "Przy Bramie"

- Radość, smutek, a nawet przerażenie – to emocje, które przeżywa każdy. Ludzie i zwierzęta. Czy jesteśmy podobni do siebie, gdy malują się one na naszych obliczach? Będzie to cykl obrazów wykonanych suchym pastelem - zachęcają organizatorzy.

Urszula Tomaszewska jest z wykształcenia plastykiem, zawodowo zajmuje się projektowaniem wnętrz. Jest członkinią TPSP od 2013 roku.

***

