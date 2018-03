Old Klezmer Trio na Święta w Kazimierzu Dolnym

Hotel Król Kazimierz w Kazimierzu Dolnym (ul. Puławska 86) zaprasza wszystkich chętnych na wyjątkowy, świąteczny koncert formacji Old Klezmer Trio. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę, 1 kwietnia o godz. 20.

Old Klezmer Trio to zespół, w skład którego wchodzą: Marek Makuch - vocal; Mariusz Oleśkiewicz - keys; Staszek Stępień- drums. Muzycy wykonują covery muzyki klezmerskiej (klezmorin) w języku jidisz, bazując na utworach legendarnej nowojorskiej grupy "The Klezmatics".

Koszt udziału w koncercie: 60 zł. Rezerwacja stolika na czas koncertu, połączona z kolacją i serwowaniem jagnięciny, wykwintnego makaronu z kręgu parmezanu i wina. Bilety można rezerwować mailowo: restauracja@krolkazimierz.pl lub telefonicznie: +48 81 880 99 99.