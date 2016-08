Ostatni weekend na Moście Kultury (program)

Już w czwartek, 1 września o godz. 20 na scenie Mostu Kultury wystąpi radomski zespół Alicetea. Siedmiu muzyków o zupełnie różnych muzycznych zainteresowaniach tworzy niesamowitą gatunkową mieszankę: od reggae przez funk do kompozycji z potężnym kopem. W 2008 roku zespół wydał swój debiutancki album pt. „Muzyka Moja Broń”. Pięć lat później ukazała się z kolei płyta "Wyspy Planety Układy". Formacja przez kilka lat swojej działalności zagrała kilkaset koncertów w wielu miejscach w Polsce, a także poza granicami kraju między innymi w Niemczech i na Słowacji. W tym czasie zespół brał udział w wielu festiwalach na których został zauważony i doceniony.

W piątek będzie można się pośmiać i pobawić przy dobrej muzyce. Na godz. 18 zaplanowano Kabareton. Wystąpią grupy PKS oraz FiFa-RaFa. PKS to młoda lokalna formacja składająca się z kierowców a na co dzień związana z Domem Chemika w Puławach. Z kolei FiFa-RaFa prezentuje humor uniwersalny, dostępny dla widza w każdym wieku. Jest to żart przystępny, przedstawiający rzeczywistość w krzywym zwierciadle, zawierający nutkę absurdu. Ich występ to również interaktywna zabawa z publicznością. Gwiazdą wieczoru będzie Yuuki, która wystąpi o godz. 20. Jest to projekt Katarzyny Wypchło, finalistki programu Must Be The Music. W swojej twórczości tworzy kompilację elektroniki, dobrego, transowego groove'u, brzmień gitarowych i islandzkiej przestrzeni.

O godz. 10 w sobotę rozpocznie się Handlowe Święto na ul. Zamojskiej. Podczas tego dnia, w wyznaczonych godzinach - każdy mieszkaniec Lublina będzie mógł odwiedzić zakłady i sklepy na ul. Zamojskiej, gdzie czeka na niego masa atrakcji. Każdy będzie mógł przyjść i zapytać o prowadzoną działalność, historię oraz tajemnice tego zawodu, zakupić towary – usługi w promocyjnych cenach i wiele, wiele innych. Dodatkową atrakcją będą garażowe wyprzedaże. Całe wydarzenie to niepowtarzalna okazja do poznania ulicy i jej wyjątkowego charakteru. O godz. 16 odbędzie się spotkanie i poczęstunek na Moście Kultury. Wieczorem, o godz. 20 do tańca porwą uczestników Czarne Lwy z Przedmieścia.

Finał tegorocznej edycji Mostu Kultury odbędzie się w niedzielę, 4 września o godz. 20. Wystąpią zespoły Diary of Laura Palmer i Peru. Ci pierwsi, to formacja składająca się z pięciu mieszkających w Lublinie młodych mężczyzn tworzących muzykę z gatunku posthardcore. Peru to z kolei trzyosobowe trio piosenki nerwowej. Na swoim koncie mają dwa pełne albumy studyjne oraz znaczną ilość koncertów na arenie ogólnopolskiej.

Wszystkie wydarzenia odbywają się na Moście im. Mariana Lutosławskiego i są darmowe.

PROGRAM:

Czwartek, 1 września:

godz. 20 - koncert Alicetea

Piątek, 2 września

godz. 18 - kabareton: PKS i FiFa-RaFa

Sobota, 3 września

godz. 10 - Handlowe Święto na ul. Zamojskiej

godz. 16 - Spotkanie i poczęstunek na Moście Kultury

godz. 20 - koncert Czarne Lwy z Przedmieścia

Niedziela, 4 września

godz. 20 - koncert Diary of Laura Palmer i Peru