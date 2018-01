Pasion de Buena Vista - kubańskie widowisko w Lublinie

- Pasion de Buena Vista to rewelacyjne kubańskie widowisko, pełne energii, uroku, siły i wdzięku. To zachwycające połączenie żywiołowego tańca i szalonej muzyki, pięknej scenografii i porywającej choreografii - przekonują organizatorzy.



Członkowie formacji przed laty występowali z legendarnym zespołem Buena Vista Social Club. W Lublinie zagrają m.in. Maida Grandeurs i Antonio Castro. Pojawią się również tancerze wywodzący się ze słynnego klubu nocnego Hawany - Tropicana, do którego od 70 lat co noc ustawiają się kolejki chętnych by obejrzeć wspaniałe rewie.



Bilety na widowisko kosztują od 129 do 189 zł. Wejściówki można nabywać m.in. na platformie eventim.pl.