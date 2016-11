Potrójny koncert w Pubie u Szewca: Spiral, Signal From Europa i Leave

W niedzielę, 20 listopada o godz. 19 w Pubie u Szewca (ul. Grodzka 18) odbędzie się potrójny koncert dla miłośników rockowego grania. Wystąpią: Spiral, Signal From Europa i Leave.

Spiral to polski zespół istniejący w świadomości słuchaczy w nurcie szeroko pojętej muzyki rockowej. Rockowy żywioł miesza sie u nich z ambientowymi plamami dźwięku, a wybuchowy show - z onirycznym, harmonijnym wokalem. Signal From Europa to z kolei post-rockowa kapela z trójmiasta. Tworzy swój materiał, starając się czerpac z klasyki gatunku jak i szukać weny w szeroko pojętej muzyce alternatywnej.

Trzecim zespołem, który wystąpi tego dnia na scenie u Szewca, jest lubelska formacja Leave.- To ściana dźwięku niesiona mocnymi riffami, przestrzennymi gitarami i równie przestrzennym wokalem - zachęcają organizatorzy.

Bilety na imprezę kosztują 15 zł w przedsprzedaży i 20 w dniu koncertu.