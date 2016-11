Projekt Volodia w Radiu Lublin

Projekt Volodia to zespół założony w 2007 roku we Wrocławiu. W jego skład wchodzą Janusz Kasprowicz, Bogdan Bińczak, Robert Gawron, Kuba Persona, Leszek Zaleski i Marek Popów, Wojtek Malko i Stas Marinczuk. Zadebiutowali w 2011 roku albumem "Piosenki Włodzimierza Wysockiego". Dwa lata później światło dzienne ujrzał ich drugi krążek - "To męski świat", na którym wykonali twory takich artystów, jak Tom Waits czy Leonard Cohen.



W grudniu tego roku ma ukazać się trzeci album formacji pt. "Nie chcę być poetą". - Znajdzie się tu sporo dobrego rocka, trochę alternatywy, poezji śpiewanej i domieszki wielu innych gatunków. Podczas koncertu usłyszymy utwory z każdej z trzech płyt - zachęcają organizatorzy.



Bilety do zdobycia jedynie na antenie Radia.



Kolejne imprezy w RL:



2 grudnia, godz. 18 - wernisaż wystawy zdjęć "Bazarek"

3 grudnia, godz. 19 - koncert Tipsy Train

9 grudnia, godz. 19 - koncert Igora Jaszczuka, Marka Andrzejewskiego i Jana Kondraka

16 grudnia, godz. 19 - koncert Haliny Młynkowej