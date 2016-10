Raper i Youtuber Gimper w klubie Graffiti

Tomasz Działowy urodził się w 1994 roku. Pod pseudonimem Gimper nagrywa wideo poświęcone grom komputerowym i umieszcza je na platformie YouTube, co przyniosło mu olbrzymią popularność. W 2014 roku Działowy objawił jednak swoją drugą twarz, wydając samodzielnie swój debiutancki hip-hopowy album pt. "Jeden". Rok później Gimpson z DJ'em Remo nagrał singiel "Bombsite A", który uzyskał status platynowej płyty sprzedając się w nakładzie 20 tys. kopii.

Gimpson przyjedzie do Lublina w ramach trasy koncertowej "One Million Tour", podczas której promuje swój wydany w tym roku album "Niepowstrzymany". - Album zadebiutował na OLiS na rewelacyjnym 1 pierwszym miejscu, wyprzedzając nawet Guns’n’roses czy O.S.T.R. Wydawnictwo do dziś pozostało w TOP15 najlepiej sprzedających się płyt w Polsce - zachęcają organizatorzy.

Bilety na koncert kosztują 25 zł w przedsprzedaży i 30 w dniu koncertu.