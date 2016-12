Robert Bachara. Koncert muzyki dawnej w Filharmonii Lubelskiej

W programie: A. Corelli - "Fatto per la Notte di Natale", J.S. Bach - Koncert skrzypcowy a-moll BWV 1041, J.S. Bach - Koncert skrzypcowy E dur BWV 1042. Koncert na skrzypcach barokowych wykona Robert Bachara.

Robert Bachara urodził się we Wrocławiu. Ukończył z wyróżnieniem studia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie prof. Krzysztofa Bruczkowskiego. W latach 2010-2014 pracował jako wykładowca w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi oraz w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Bilety na koncert kosztują 20 zł.