Robert MItchell's Epiphany 3 -koncert w Centrum Kultury

Robert Mitchell - brytyjski kompozytor, pianista i nauczyciel. Artysta totalny, który powraca do tradycji mistrzostwa twórczej pianistyki. Poszukiwacz transcendencji w muzyce.



Podczas koncertu w CK Mitchell zaprezentuje swój najnowszy materiał, którego premiera planowana jest na początek 2017 roku. W albumie "A Vigil for Justice, A Vigil for Peace" pogłębia swoje muzyczne koncepcje, wyraża swój niepokój z politycznego nieładu, nierówności i podziałów, migracji, kontynuuje walkę o pokój.



- Muzyka, zwłaszcza teraz, jest niezbędna do ciągłego wydobywanie swojego potencjału i przyśpieszenia rozwoju twórczego. Walczymy o rozwój ducha, integralność, walczymy z zanikiem głębszej refleksji szczególnie na Zachodzie - twierdzi artysta.



Bilety: ulgowy - 35 zł, normalny - 45 zł.