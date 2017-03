Rockadelika: Gypsy and the Acid Queen w CaxMafe

Przed nami kolejna odsłona rockadeliki połączonej z jam session w CaxMafe (ul. Staszica 1). W piątek, 10 marca o godz. 21 na scenie klubu wystąpi Gypsy and the Acid Queen.

Gypsy and the Acid Queen, właściwie Jakub Jaworski, to krakowski artysta łączący w swojej twórczości oniryczne melodie z psychodeliczno bluesowym brzmieniem gitary. Wykorzystując technikę loopowania dźwięków, gitary, instrumentów elektronicznych i wokalu, sam tworzy brzmienie całego zespołu, wprowadzając słuchaczy w hipnotyczny trans.

Artysta jest jednym z laureatów tegorocznej edycji Festiwalu Fama w Świnoujściu, gdzie otrzymał Nagrodę im. Andrzeja Jakóbca. Ma na swoim koncie świetnie przyjęte występy, m.in. na Opole Songwriter Festival, czy City Sounds Showcase we Wrocławiu.

Wejściówki na imprezę kosztują 5 zł.