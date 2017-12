Romuald Lipko zaśpiewa w Kazimierzu Dolnym

Co Gdzie Kiedy. W sobotę, 16 grudnia o godz. 16 w podczas Kazimierskiego Jarmarku Świątecznego na Zamku w Kazimierzu Dolnym, z wyjątkowym koncertem pastorałkowym wystąpi Romuald Lipko.

Gwieździe Budki Suflera towarzyszyć będą: Izabela Trojanowska, Felicjan Andrzejczak, Ewa Szlachcic, Marta Świątek-Stanienda i inni goście.



W programie koncertu znajdą się wspaniałe świąteczne utwory, autorstwa Romualda Lipko, z wydanego w ubiegłym roku albumu pt. "Pastorałki pod choinką, pod jemiołą".



- Zarówno album jak i cały koncert to kompilacja różnorodnych, współczesnych stylów muzycznych, które znakomicie łączą się z polską tradycją i zachęcają wszystkich do wspólnego muzykowania. Wielopokoleniowy i ponadczasowy charakter piosenek oddaje znakomita muzyka autorstwa Romualda Lipko - twierdzą organizatorzy.



Bilety w cenie 10 zł do nabycia w Kazimierskim Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 15 oraz w Internecie za pośrednictwem bietyna.pl.