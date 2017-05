W czwartek 4 maja startuje pierwsza z tegorocznych studenckich imprez - Medykalia 2017. Od piątku do niedzieli na scenie na kampusie przy ul. Chodźki wystąpi ponad dwudziestu artystów. Z koncertów będzie można wrócić komunikacją miejską.

Cykl Lubelskich Dni Kultury Studenckiej w tym roku zainaugurują Medykalia z WySPą organizowane przez samorządy studenckie Uniwersytetu Medycznego oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji.

Dziś o godz. 18 w hali sportowej UM przy ul. Chodźki 15 wystąpią kabaret PKS i improwizująca grupa Innymi Słowy Impro. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny. Od godz. 20 na terenie uczelnianego kampusu rozpocznie się wielkie grillowanie.

Medykalia 2017 - program koncertów

Pierwsze koncerty zaplanowano na piątek. Pierwsi artyści na scenie pojawią się o godz. 18 (tak będzie każdego dnia Medykaliów), a przed występami głównych gwiazd wieczoru ok. godz. 19.30 odbędzie się przekazanie studentom symbolicznych kluczy do miasta. Następnie wystąpi wykonujące reggae zespół Tabu, a po nim zagrają przedstawiciele polskiej sceny hip-hopowej: Sitek, Paluch oraz Peja i Slums Attack.

Na sobotę zaplanowano koncerty m.in. Romantyków Lekkich Obyczajów, Domowych Melodii oraz Grupy Strachy na Lachy. W niedzielę dominować będzie muzyka klubowa, a zwieńczeniem imprezy będzie występ pochodzącego z Turcji didżeja i producenta Buraka Yetera.

– Chcieliśmy przede wszystkim zaprosić artystów, którzy do tej pory u nas nie grali i to nam się udało. Zależało nam także na doborze zróżnicowanej muzyki, stąd trzy dni w zupełnie różnych klimatach – mówi Adrianna Krupa, przewodnicząca Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego.

Tydzień po zakończeniu Medykaliów na placu przed rektoratem uczelni przy Al. Racławickich 1 odbędzie się tradycyjna „Biała niedziela”. – Będzie można m.in. wykonać badania profilaktyczne, sprawdzić poziom glukozy, zbadać ciśnienie tętnicze, uzyskać porady dietetyczne czy obejrzeć pokazy pierwszej pomocy. To nasza forma podziękowania za cierpliwość i wyrozumiałość w trakcie koncertów, dlatego zapraszamy wszystkich mieszkańców Lublina – dodaje Krupa.

Z koncertu wrócisz autobusem

Po koncertach przy ul. Chodźki Zarząd Transportu uruchomi osiem dodatkowych kursów linii 26 w kierunku Węglina oraz po trzy kursy linii 40 w kierunku ul. Żeglarskiej i linii 156 na Felin. – Autobusy będą odjeżdżały z przystanku Chodźki – szpital 02 sukcesywnie, w miarę potrzeb, do zakończenia koncertów, tj. ok. godz. 0.30 – 1.00 – informuje Monika Fisz z ZTM. Ponadto w godzinach 22.30-1.30 linie nocne N1, N2 i N3 będą kursowały co 30 minut. Na wszystkich dodatkowych kursach będzie obowiązywała normalna taryfa biletowa.

Medykalia z WySPą 2017 (pełny program)

PIĄTEK 5 MAJA: Pierre Nietzsche, Pasażer, Gieras, Tabu, Sitek, Paluch, Peja/Slums Attack.

SOBOTA 6 MAJA: Daniel Frąk, Spring Rolls, Wasted, Romantycy Lekkich Obyczajów, Domowe Melodie, Strachy na Lachy.

NIEDZIELA 7 MAJA: Martin Tone, Piotrek Fakto, Fresh Daniels, Cez Are Kane, Tom Swoon, C-Bool, Burak Yeter.