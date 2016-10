Rysy: koncert w klubie Nadzieja

Rysy to założony w Warszawie przez Wojtka Urbańskiego i Łukasza Stachurko duet producencki tworzący muzykę elektroniczną opartą na chwytliwych melodiach i melancholijnym wokalu. Debiutancka płyta grupy ("Traveler") ukazała się w 2015 roku. Projekt ma bowiem charakter narracyjny i konceptualny, który łączy eteryczne przestrzenie dźwiękowe z energetyczną pulsacją bitów.



Zeszłoroczny sukces zespołu RYSY podsumowuje nominacja do nagrody Fryderyka w kategorii Debiut Roku 2015.



Bilety na koncert można kupić za pomocą aplikacji i portalu Going. Wejściówki kosztują 15 zł poprzez aplikację mobilną i 25 zł prezez komputer.