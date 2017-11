Strefa Innych Brzmień: TonqiXod & The Glitchhh

Co Gdzie Kiedy. Warsztaty Kultury (ul. Grodzka 5a) zapraszają na kolejną odsłonę muzycznego cyklu Strefa Innych Brzmień. W piątek, 24 listopada o godz. 19 na scenie Próba Cafe wystąpią TonqiXod & The Glitchhh.

TonqiXod to trio grające mieszankę post punka, rocka progresywnego oraz indie. Na instrumentarium grupy składają się bębny, gitara i klawisze, do tego dochodzą wokale oraz oryginalne, wykonywane po białorusku teksty.



The Glitchhh to kolejne trio z Mińska, skupione na współczesnej muzyce instrumentalnej. W ich graniu doszukać się można wpływu takich gatunków jak shoegaze, noise, metal, post punk, ale także blues.



Wstęp na wydarzenie jest wolny.