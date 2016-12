Świąteczna impreza w klubie Silence

MeGustar to disco-polowa formacja założona w 2014 roku przez trzech młodych muzyków z Lubelszczyzny: Sławka Woźnicę, Patryka Woźnicę i Roberta Dworniczaka. Mają rzeszę oddanych fanów i dziesiątki koncertów na koncie. Wydali również debiutancką płytę.



To twórcy takich hitów jak: "Malowane Serca", "Elo Melo", "Po Prostu Kochaj"...



Bilety: studenci 10 zł, pozostali 15 zł. Osoby zapisane na facebookową listę do godz. 22 mogą wejść za darmo. O dobrą zabawę podczas imprezy zadba DJ Young.