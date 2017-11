Sylwester Miejski 2017 w Lublinie. Znamy program koncertów

W tym roku na Miejskim Sylwestrze usłyszymy wszystkie największe przeboje Budki Suflera. – Zaplanowaliśmy 17 utworów, ale możemy zagrać nawet 25-27 – mówi Romuald Lipko, muzyk, kompozytor, założyciel Budki Suflera.

Najsłynniejszy lubelski zespół już zakończył karierę, ale utwory Budki Suflera nadal można usłyszeć na koncertach Romuald Lipko Band. Na scenie przed Centrum Spotkania Kultur Lipce towarzyszyć będą: Izabela Trojanowska, Felicjan Andrzejczak, Grzegorz Wilk, zespół Better i Yankee z Chonabibe.

– Bohaterami są piosenki, a nie wykonawcy – podkreśla Romuald Lipko. I dodaje: – Czeka nas ponad półtorej godziny bitego grania.

Organizatorzy koncertu, którzy liczą na co najmniej 5-tysięczną publiczność, do śpiewania znanych przebojów zachęcają wszystkich. Pomóc w tym mają teksty utworów, które będą wyświetlane na ekranach. Nie zabraknie też wizualizacji świetlnych, laserów, a na głowy artystów i publiczności spadnie kilka ton konfetti.

Sylwestrowa impreza ma kosztować tyle, co w roku ubiegłym – ok. 450 tys. zł.

Na konferencji prasowej w klasztorze oo. Dominikanów na Starym Mieście przy świątecznym stole ogłoszono także szczegółowy program szóstego, i ostatniego, sezonu obchodów wielkiego jubileuszu 700-lecia miasta. To wydarzenia, które mają wprowadzić mieszkańców w magiczną atmosferę świąt Bożego Narodzenia.

– To był znakomity rok, kończymy go z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. Zbudowaliśmy wielki kapitał zaufania Możemy być dumni z naszego miasta i z jego mieszkańców – podkreśla prezydent Krzysztof Żuk. – Rozpoczęliśmy obchody wielkiego jubileuszu akcentem lubelskim - koncertem Zakochani w Lublinie – i tak też chcemy go zakończyć. Stawiamy na naszych artystów i nasze instytucje kultury.

Świąteczną atmosferę będzie można poczuć już 6 grudnia. Tego dnia zostanie odpalona iluminacja autorstwa Jarosława Koziary. Lubelski artysta, który latem nad staromiejskimi uliczkami powiesił balony, tym razem na deptaku, placu Litewskim, ulicą Grodzką, Złotą i Bramową rozwiesi kolorowe gwiazdy (sztuk 300), a uliczne lampy swoim zwyczajem ubierze w lampiony.

Część z nich zawisła na latarniach na Placu Litewskim już w zeszłym tygodniu. – To były próby – tłumaczy Koziara. – Istniało zagrożenie, że osłonięte materiałem latarnie zgasną, bo nie zadziałają czujniki ruchu, ale tak się nie stało. Kilkudniowy test zadziałał.

15 grudnia w szopce, która w tym roku wraca pod ratusz, rozpocznie się kolędowanie. A na bożonarodzeniowym jarmarku na deptaku (do 23 grudnia) można będzie zrobić zakupy u ok. 30 wystawców.

Festiwal Bożego Narodzenia potrwa do 23 grudnia. W tym czasie m.in. Korowód świętego Mikołaja (9 grudnia), Wigilia Starego Miasta (17 grudnia), koncert Adama Stachowiaka w bazylice oo. Dominikanów (29 grudnia) i pokazy świątecznych fillmów dla dzieci w Teatrze Starym (28-28 grudnia, bezpłatne wejściówki będą do odebrania w kasie teatru).

Pełny program wydarzeń na w ramach „Świętujmy Lublin” na stronie 700.lublin.eu