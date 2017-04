Tede w Klubie Graffiti

- Tede, czyli Jacek Graniecki, to prawdopodobnie najbardziej znany polski raper, a przy okazji jeden z bardziej kontrowersyjnych przedstawicieli gatunku. Sławę zawdzięcza nie tylko projektom muzycznym, ale równie zręcznej działalności biznesowej i umiejętnemu kształtowaniu własnego wizerunku - twierdzą organiatorzy.



Artysta ma na swoim koncie 13 albumów studyjnych, z czego większość posiada status Złotej Płyty, a przedostatnia, wydana w 2015 roku "[VHS]Vanillahaj$" pokryła się podwójną platyną. Tede był wielokrotnie nominowany do Fryderyków, jet także laureatem licznych prestiżowych nagród związanych z hip-hopem.



Support artyście zapewnią: OBI i NWJ.



Bilety na koncert kosztują od 30 do 40 zł.