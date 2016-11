The Underground Man w Radiu Lublin

The Underground Man to polsko-brytyjska formacja założona w 2014 roku. W skład zespołu wchodzą mieszkający w Lublinie młodzi artyści: Gafyn Davies (wokal, gitara), Dorota Turkiewicz (instrumenty klawiszowe, elektronika), Darek Hanaj (perkusja), Radek Barszcz (bas).

- Muzyka zespołu to wypadkowa stylów muzycznych, z których wywodzą się członkowie grupy. Rezultatem jest mieszanka surowych dźwięków z syntezatorowymi melodiami, doprawiona mrocznymi krajobrazami, malowanymi wokalem i pulsującym rytmem - zachęcają organizatorzy koncertu.

W 2015 roku światło dzienne ujrzał debiutancki minialbum zespołu The Underground Man. Płyta "From The Basement" oraz występ w Studio im. Agnieszki Osieckiej przyniosły grupie sporą popularność. The Underground Man zagrał szereg samodzielnych koncertów, występując na imprezach klubowych, plenerowych i festiwalach.

Bezpłatne zaproszenia na koncert można zdobyć tylko za pośrednictwem Radia Lublin.