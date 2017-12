The Underground Man w Trzecim Księżycu w Kazimierzu Dolnym

Zespól The Underground Man powstał w 2014 roku. Jest to polsko-brytyjski projekt czwórki muzyków, mieszkających w Lublinie: Gafyn Davies (wokal, gitara), Dorota Turkiewicz (instrumenty klawiszowe, elektronika), Darek Hanaj (perkusja), Radek Barszcz (bas). Muzyka zespołu to wypadkowa stylów muzycznych, z których wywodzą się członkowie grupy.

W Kazimierzu Dolnym formacja będzie promować swój drugi singiel "You could be here". Tak jak w przypadku pierwszego singla i teledysku do "Inside of me" z kwietnia 2015 produkcji video podjął się Michał Braum współpracujący z takimi artystami jak Artur Rojek, Lemon, Zakopawer, Hey czy John Porter.