"Tribute to Jantar" - widowisko w Centrum Kongresowym UP

W sobotę, 1 kwietnia o godz. 19 w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (ul. Akademicka 15) odbędzie się widowisko muzyczne "Tribute to Jantar" z udziałem artystów z telewizyjnych show: The Voice of Poland, Twoja Twarz Brzmi Znajomo oraz Mam Talent. Usłyszymy największe przeboje Anny Jantar w nowych aranżacjach.