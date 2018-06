Tulia wystąpi w stadninie w Janowie Podlaskim

Koncert zaplanowano na 12 sierpnia, kiedy w stadninie będzie Dzień Otwarty. Tego samego dnia o godz. 18 odbędzie się aukcja Pride of Poland. Dzień otwarty potrwa od godz. 12 do 18, będzie to okazja do zwiedzenia janowskich stajni. Natomiast na aukcję obowiązywać będą zaproszenia. Z kolei wstęp na koncert zespołu Tulia będzie bezpłatny.

Joanna Sinkiewicz, Dominika Siepka, Patrycja Nowicka i Tulia Biczak pochodzą ze Szczecina i tworzą Tulię. Zrobiło się o nich głośno, gdy grupa Depeche Mode opublikowała zaskakującą folkową wersję jednego ze swoich największych przebojów – „Enjoy The Silence” – w ich wykonaniu. Zespół ma już na koncie debiutancką płytę z 15 utworami. To połączenie autorskich kompozycji z coverami. W folkowej wersji pojawiają się piosenki m.in.: Wilków, Grzegorza Ciechowskiego czy Metalliki.