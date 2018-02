Walentynki z Lubelską Federacją Bardów

Co Gdzie Kiedy. Filharmonia Lubelska (ul. Curie-Skłodowskiej 5) zaprasza na wyjątkowy walentynkowy koncert z cyklu Artyści estrady, podczas którego wystąpi Lubelska Federacja Bardów. Wydarzenie odbędzie się 14 lutego o godz. 19.

Lubelska Federacja Bardów to założona w 1999 roku grupa lubelskich artystów z kręgu piosenki literackiej i poezji śpiewanej, sposobem organizacji przypominająca piwnice artystyczne. Muzycy czerpią wzorce z muzyki klasycznej i etnicznej.



- Charakteryzuje się niespotykaną potęgą głosów, a także wyjątkową dbałością o stronę muzyczną i tekstową. Warte podkreślenia jest to, że zarówno muzyka jak i tekst są przeważnie dziełem członków zespołu - twierdzą organizatorzy.



Podczas koncertu w Filharmonii nie zabraknie utworów autorstwa Leonarda Cohena w upragnionych przez publiczność tłumaczeniach federatów i samego Macieja Zembatego.



Bilety na wydarzenie kosztują od 40 do 60 zł.