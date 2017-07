Warszawska Orkiestra Sentymentalna i inne wydarzenia na Moście Kultury

Co Gdzie Kiedy. Zatańcz z Lublinem - to tytuł programu, który już 14 lipca o godz. 20 zorganizowany zostanie na Moście Kultury (Most Mariana Lutosławskiego). Występ Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej nie będzie jednak jedyną atrakcją nadchodzącego weekendu.

Cykl koncertów plenerowych "Zatańcz z Lublinem" to okazja do zabawy przy wspaniałej muzyce sprzed lat, która pozwoli mieszkańcom przenieść się w czasie na potańcówki przy muzyce na żywo. Podczas piątkowego koncertu do tańca porwie przybyłych Warszawska Orkiestra Sentymentalna. To formacja, która w swojej twórczości odwołuje się do legendarnych kompozycji międzywojnia.

Ciekawych koncertów nie zbraknie także w kolejnych dniach weekendu. W sobotę o godz. 20 na Moście Kultury wystąpi Maciejowa Kapela, z kolei w niedzielę o tej samej porze dobrą zabawę rozkręci zespół Klezmaholics. Warto dodać, że dobra muzyka zabrzmi na Moście Lutosławskiego również w czwartek, 20 lipca. Wówczas o godz. 20 wystąpi grupa Młode Djembe.

Tradycyjnie weekend na Moście Kultury przebiegnie także pod znakiem warsztatów. W sobotę o godz. 16 i w niedzielę o godz. 19 będą miały miejsce warsztaty fotograficzne. Z kolei we wtorek, 18 lipca o godz. 16 będą miały miejsce Wakacyjne Warsztaty Bębniarskie.



Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny.

Piątek, 14 lipca:

- godz. 20 - koncert Warszawska Orkiestra Sentymentalna

Sobota, 15 lipca:

- godz. 16 - warsztaty fotograficzne

- godz. 20 - koncert Maciejowa Kapela

Niedziela, 16 lipca:

- godz. 19 - warsztaty fotografczne

- godz. 20 - koncert Klezmaholics

Wtorek, 18 lipca:

- godz. 16 - wakacyjne warsztaty bębniarskie

Czwartek, 20 lipca:

- godz. 20 - koncert Młode Djembe