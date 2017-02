Warszawska Orkiestra Sentymentalna w Radiu Lublin

Warszawska Orkiestra Sentymentalna to formacja, która w swojej twórczości odwołuje się do legendarnych kompozycji międzywojnia. - To zespół, który zabiera słuchaczy w muzyczną podróż do czasów, gdy na największych scenach grywało się piosenki Henryka Warsa, Jerzego Petersburskiego czy Fanny Gordon - twierdzą organizatorzy. W maju 2016 roku światło dzienne ujrzała debiutancka płyta zespołu - "Umówmy się na dziś".

Podczas koncertu w RL formacja wykona m.in. utwory z repertuaru Adama Astona, Wiery Gran, Mieczysława Fogga i innych gwiazd teatralnych, kabaretowych czy filmowych.

Po koncercie odbędzie się poczęstunek radiowo-karnawałowy. - Tańce - w tym tango i fokstrot - niewykluczone - dodają organizatorzy. Bilety na imprezę do zdobycia na antenie Radia Lublin.

Kolejne koncerty w Radiu Lublin

17 lutego, godz. 19.00, Studio Muzyczne - koncert Aneta Dąbska

24 lutego, godz. 19.00, Studio Muzyczne - koncert Ani Rusowicz

3 marca, godz. 19.00, Studio Muzyczne - koncert Cugowscy