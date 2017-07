Weekend na Moście Kultury

Co Gdzie Kiedy. W przedostatni weekend lipca na Moście Kultury (Most im. Mariana Lutosławskiego) królować będą koncerty. Wystąpią: Tęgie Chłopy, Czarne Lwy z Przedmieścia oraz Soko & Free.

Granie na Moście Kultury zaczniemy w piątek, 21 lipca o godz. 20, koncertem Tęgich Chłopów w ramach cyklu "Zatańcz z Lublinem". Tęgie Chłopy to zespół prezentujący muzykę Kielecczyzny z jej melodycznymi meandrami, rozległą gamą barw i brzmień. W repertuarze mają zarówno melodie tradycyjne, nazywane tam „chłopami” bądź „śpiwami”, jak też polki i modne wówczas przeboje – wiejsko-miejskie tanga, walczyki, oberki i fokstroty.



Dodatkową piątkową atrakcją będzie zaplanowana na godz. 23 całonocna impreza: "Rave Under The Lutoslawski Bridge Over Bystrzyca". - Dwudziestego pierwszego lipca zejdziemy pod Most i będziemy tańczyć u brzegu Bystrzycy dopóki wystarczy nam sił. Zaprosiliśmy na tę okazję czołówkę lubelskich dj'ów, których poprosiliśmy o przygotowanie specjalnych, "undergroundowych" selekcji - zachęcają organizatorzy.



Kolejny koncert odbędzie się już w sobotę, 22 lipca. O godz. 20 zagrają Czarne Lwy z Przedmieścia. W niedzielę o tej samej porze wystąpi z kolej formacja Soko&Free.



Z kolei na tygodniu realizowane będą pokazy filmowe w ramach cyklu "Kinojady Reset". W poniedziałek o godz. 21 będą miały miejsce pokazy pierwszej rundy. Z kolei w czwartek o godz. 21 odbędzie się pokaz finałowy.



Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

Piątek, 21 lipca:

- godz. 20: Koncert Tęgie Chłopy

- godz. 23: Impreza Rave

Sobota, 22 lipca:

- godz. 20: Koncert Czarne Lwy z Przedmieścia

Niedziela, 23 lipca:

- godz. 20: Koncert Soko&Free

Poniedziałek, 24 lipca:

- godz. 21: Kinojady Reset

Czwartek, 27 lipca:

- godz. 21: Kinojady Reset