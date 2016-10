Weekendowe granie w Cafe Ramzes

W piątek o godz. 20 odbędzie się koncert kobiecego zespołu Transilvia. Formację tworzą lublinianki: Tere (fortepian, wokal), Emila (fortepian, wiolonczela), Ola (wiolonczela) i Klara (wokal). Muzyka grupy ociera się o eksperymentalne brzmienia, neoklasykę i muzykę filmową.

Z kolei w sobotę dobrą zabawę w Ramzesie rozrkęcą zespoły ROT i TRAP. Ci pierwsi pochodzą z Puław i grają tak zwany zgniły metal. Inspirują sie miedzy innymi takimi formacjami jak Lamb of God, Riverside, Metallica, Coma, Acid Drinkers, Hunter, Behemoth. Skład (Marcin "Madej" Madejski - wokal, Rafał "Rybek" Rybak - gitara, Krzysztof "Kriss" Czaplicki - gitara, Wiktor "Bieniu" Bieniek - perkusja, Marcin "Merfin" Wyczołek - bas/wokal) wystąpi o godz. 20.

TRAP natomiast to lubelska kapela z 10-letnim doświadczeniem. Grają przede wszystkim własne utwory, okraszone polskimi tekstami. Wśród wielu zagranych koncertów na koncie mają takie imprezy jak Noc Kultury, WOŚP czy Motoserce. W 2014 roku wydali swój debiutancki EP pt. "Drogowskaz". Przed ich koncertem (ok. godz. 22) odbędzie się prapremiera teledysku do nowego utworu "1410", dla którego inspiracją były wydarzenia z bitwy pod Grunwaldem. Zespół wystąpi w składzie: Anna Sobczak - wokal, Radek Kondzioła - gitara, Kamil Kędra - gitara, Łukasz Głos - bas, Czarek Boruń - perkusja.