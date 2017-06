Weekendowe koncerty na Wirydarzu CK: Kobieta z Wydm i Sotei

Zespół Kobieta z Wydm powstał w wyniku połączenia duetu Iwony Król i Błażeja Króla z Mateuszem Rychlickim. - To owoc miłości i przyjaźni, a dalej radości ze wspólnego grania i komponowania - twierdzą organizatorzy. Formacja wydała niedawno płytę pt. "Bental", którą artyści będą promować na koncercie w Lublinie.

Sotei to z kolei duet artystów Teielte i Sobury. Twórczość Teielte jest wypełniona basem, glitch i post hip-hopem. Sobura jest utalentowanym perkusistą. Artyści wydali swój album "Flyingfloor murderers" wiosną 2016 roku. Otwierali koncert Flying Lotus w Warszawie, a zaraz po nim zasilili label U Know Me Records.

Bilety na piątkowy koncert Kobiety z Wydm kosztują 25 zł. Wejściówki na koncert Sotei, który odbędzie się w sobotę, kosztują 10 zł.