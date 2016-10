Wielki Koncert Trzech Tenorów w Puławach

Koncert Trzech Tenorów to wydarzenie znane od kilkudziesięciu lat na całym świecie. Inicjatywa organizowania tego typu występów zrodziła się dzięki trzem wybitnym tenorom: Luciano Pavarottiemu, Plácido Domingo oraz José Carrerasowi.



Artyści wykonają m.in. takie utwory jak: "Besame Mucho", "La Spagnola", "Hallelujah", "Unbreak my heart", "You are always on my mind" i wiele innych przebojów.



Bilety do nabycia w kasie POK w cenie od 35 do 50 zł.