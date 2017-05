Wraca Most Kultury: koncerty, warsztaty, imprezy

Most Kultury 2017 startuje już w sobotę, 3 czerwca o godz. 19. Na rozpoczęcie sezonu organizatorzy przygotowali aż 6 fascynujących koncertów, które potrwają do godz. 1 w nocy. Wystąpią: Lunatrik, 6 Billion Mirrors, Krachovy/Bolo, FEYM, Pasażer i Czarne Lwy z Przedmieścia.



Interesującym wydarzeniem będzie z pewnością "Miastowa Sobótka" organizowana 23 czerwca, w najkrótszą noc roku. Wystąpi wówczas m.in. Orkiestra Świętego Mikołaja, której członkowie są zafascynowani Nocą świętojańską. - Muzycy, jeśli tylko nie występują, starają się spędzić sobótkę nad wodą przy ognisku. W tym roku już po raz kolejny nadarza się okazja połączenia tych dwóch wydarzeń – zachęcają organizatorzy. Tego wieczora zagra również międzynarodowy folkowy skład z Dublina prowadzony przez Przemka Łozowskiego - SuperTonic Orchestra oraz Kapela ze Wsi Warszawa, której ostatni album "Święto Słońca" nawiązuje do tradycji sobótkowych.



Tradycją w trakcje Mostu Kultury są także weekendowe warsztaty dla dużych i małych. W czerwcu poprowadzone zostaną zajęcia kulinarne i fotograficzne, będą one przegiegały pod znakiem trzech tematów: "Kuchnia na Zielono", "Klasyczna Camera Obscura" i "Fotografia Komórkowa".



Poszczególne koncerty i warsztaty odbywały się będą w kolejne weekendy czerwca. Wśród dodatkowych atrakcji znajdą się m.in. miniFestival Kolaże, który odbędzie się 8 czerwca o godz. 16, koncerty w ramach RV edycji Dni Młodzieży (9 czerwca, godz. 16) oraz wernisaż wystawy "700 Różnic" (16 czerwca, godz. 18).



Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny.





Program na czerwiec:



Sobota, 3 czerwca:



- godz. 19.00-01.00 - koncerty: Lunatrik, 6 Billion Mirrors, Krachovy/Bolo, FEYM, Pasażer, Czarne Lwy z Przedmieścia



Czwartek, 8 czerwca:



- godz. 16.00 - kolaże miniFestival: przegląd zespołów: Antykwadrat, 6 Billion Mirrors, Psażer, The Fudges



Piątek, 9 czerwca:



- godz. 16.00 - IV edycja Dni Młodzieży, koncerty: 4People, Ikarus, Feel, The Fudges, Matt, Polo Duo, Banacho CWP, Bez Próby, Kre, Face Reverse

- godz. 20.00 - koncert: Bruno Schulz + Łagodna Pianka



Sobota, 10 czerwca:



- godz. 15.00 - Warsztaty Deskorolki na Moście Kultury

- godz. 16.00 - Warsztaty Fotograficzne: Klasyczna Camera Obscura

- godz. 20.00 - koncert: Backbeat



Niedziela, 11 czerwca:



- godz. 13.00 - Warsztaty Kulinarne: Kuchnia na Zielono

- godz. 16.00 - Warsztaty Fotograficzne: Klasyczna Camera Obscura



Piątek, 16 czerwca:



- godz. 18.00 - Wernisaż wystawy "700 Różnic"

- godz. 20.00 - koncert: Pchełki i The Pau



Sobota, 17 czerwca:



- godz. 15.00 - Warsztaty Deskorolki na Moście Kultury

- godz. 16.00 - Warsztaty Fotograficzne: Klasyczna Camera Obscura

- godz. 20.00 - koncert: Czarne Lwy z Przedmieścia



Niedziela, 18 czerwca:



- godz. 13.00 - Warsztaty Kulinarne: Kuchnia na Zielono

- godz. 15.00 - Warsztaty Deskorolki na Moście Kultury

- godz. 18.30 - Fotografia Komórkowa - To naprawdę możliwe!



Wtorek, 20 czerwca:



- godz. 20.00 - Koncert flamenco zespołu Por Fiesta i Studia Ruchu, Flamenco La Vuelta



Piątek, 23 czerwca:



- godz. 19.00 - Miastowa Sobótka, koncerty: The SuperTonic Orchestra, Kapela ze Wsi Warszawa, Orkiestra św. Mikołaja



Sobota, 24 czerwca:



- godz. 15.00 - Warsztaty Deskorolki na Moście Kultury

- godz. 16.00 - Warsztaty Fotograficzne: Klasyczna Camera Obscura

- godz. 20.00 - koncert: Standard Brass Band



Niedziela, 25 czerwca:



- godz. 13.00 - Warsztaty Kulinarne: Kuchnia na Zielono

- godz. 15.00 - Warsztaty Deskorolki na Moście Kultury

- godz. 17.00 - Salsoteka - potańcówka

- godz. 18.30 - Fotografia Komórkowa - To naprawdę możliwe!



Piątek, 30 czerwca:



- godz. 20.00 - koncert: Prisoners by Choice + Negative Vibes