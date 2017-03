Wybierz muzyków na Noc Kultury 2017. Trwa głosowanie

Głosowanie odbywa się poprzez stronę nockultury.pl, a do wyboru jest dziesięciu wykonawców. To podwórkowa Maciejowa Kapela grająca muzykę z międzywojnia, wyspecjalizowana w muzyce funkowej grupa Sex Machine Band, wokalny zespół seniorów Pasjonatta, rockowe zespoły 6 Billion Mirrors, FEYM i Red Stains. Do wyboru jest także alternatywna grupa Lunatrik, łączący rap i reggae Krachovy i Bolo, grupa Renesans nazywająca swoją twórczość „renesansem lubelskim” oraz Warsztatowe Grupy Perkusyjne.