Yaakov Lemmer i Filharmonicy Lubelscy w CSK

Yakov Lemmer to jeden z najlepszych i najbardziej znanych kantorów na świecie. Występował m.in. w Stanach Zjednoczonych, Izraelu i wielu krajach Europy. W jego repertuarze znajdują się pieśni z wielu gatunków i języków – od tradycyjnej liturgii hebrajskiej, folku jidysz, do opery i przebojów znanych m.in. z Broadwayu.



Wraz z Lemmerem wystąpią Filharmonicy Lubelscy pod dyrekcją izraelskiego dyrygenta Elli Jaffe. Artysta dyrygował także m.in. orkiestrą Filharmonii Królewskiej w Londynie oraz Praską Orkiestrą Symfoniczną, która nadała mu tytuł "Honorowego Dyrygenta".



W programie znajdą się zarówno utwory wokalne jak też instrumentalne, m.in. do kompozycji M. Brucha, E. Jaffe i G. Mahlera.



Wydarzenie zainauguruje Zjazd Lublinerów, międzynarodowe spotkanie dawnych żydowskich mieszkańców miasta i ich potomków. Zjazd, organizowany przez Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN", jest jednocześnie elementem obchodów 700-lecia Lublina, a tym samym okazją do podkreślenia wkładu kultury żydowskiej w

budowanie tożsamości Lublina.



- Jednym z celów koncertu jest podkreślenie, że społeczność żydowska zainteresowana jest nie tylko Holokaustem, ale także bogatym dziedzictwem kulturowym polskich Żydów. To dziedzictwo jest także polskie, stworzone także w Polsce, przez obywateli tego kraju. Powinno to stanowić czynnik jednoczący Polaków i Żydów - przekonuje Joseph Dakar, Prezes Organizacji Żydów Lubelskich w Izraelu.



Bilety na koncert kosztują 30, 50 i 80 zł.